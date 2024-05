Fußball | 3. Liga Trotz Sieg in Haching: Dynamo verpasst Relegationsplatz endgültig

Hauptinhalt

37. Spieltag

11. Mai 2024, 16:19 Uhr

Dynamo Dresden hat am vorletzten Spieltag der 3. Liga einen knappen Erfolg in Unterhaching gefeiert, muss den Aufstieg aber dennoch endgültig abhaken. Immerhin kann die Scholz--Elf durch den Sieg auf die Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison hoffen. Die Partie begann später und war dann gleich länger unterbrochen. Spannend blieb es bis in die letzten Sekunden.