In Dresden-Weißer Hirsch ist ein älteres Ehepaar Opfer eines Betrugs geworden. Wie die Polizei mitteilte, sind die beiden Senioren um rund 110.000 Euro gebracht worden. Zuvor erhielten sie einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten, der ihnen mitteilte, dass in der Umgebung Diebe aktiv seien und sie ihr Erspartes schützen müssten. Der Anrufer versprach, einen Ermittler vorbeizuschicken.

Wenig später erschien ein Mann an der Wohnungstür des Paares und gab sich als Polizist aus. Das Ehepaar ließ ihn herein und zeigte ihm ihre Ersparnisse. In einem unachtsamen Moment entwendete der Täter das gesamte Bargeld und floh nach Polizeiangaben aus der Wohnung.