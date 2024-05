Eine Rentnerin ist im Kreis Zwickau durch einen sogenannten Schockanruf um einen hohen Geldbetrag gebracht worden. Nach Angaben der Polizei erhielt die 74 Jahre alte Frau am Dienstag eines Mannes, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er habe ihr am Telefon gesagt, ihr Sohn habe einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei soll ein Radfahrer zu Tode gekommen sein. Ihr Sohn könne aber gegen eine Zahlung eines hohen fünfstelligen Betrags freikommen.

Kurze Zeit später habe die Rentnerin den Anweisungen des Anrufers folgend Bargeld in hoher fünfstelliger Höhe an einen unbekannten Mann übergeben, so die Polizei. Familienangehörige hätten nach der Übergabe die Polizei alarmiert. Jetzt sucht die Zeugen, die die Geldübergabe an der Dorfstraße in Niederalbertsdorf beobachtet haben.