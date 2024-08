Für Fans aus dem Umland fahren bis in die Nacht hinein zusätzliche Züge der DB Regio, der Mitteldeutschen Regiobahn und von Trilex in die benachbarten Verbünde. Zudem bieten die Züge nach Chemnitz, Görlitz, Kamenz, Leipzig und Zittau mehr Plätze an.



Nach dem Konzert fahren zusätzliche letzte S-Bahnen (S1) ab dem nächstgelegenen Bahnhof Dresden-Mitte nach Meißen um 0:33 Uhr und nach Pirna um 0:24 Uhr.



Zu zusätzlichen Fahrten startet die S8 nach Kamenz um 0:09 Uhr am Bahnhof Mitte, auch eine Regionalbahn nach Königsbrück fährt um 22:38 Uhr dort ab.



Zudem fährt ein zusätzlicher Regionalexpress um 23 Uhr ab Dresden-Mitte nach Großenhain sowie ein RE 50 "Saxonia" um 0:13 Uhr ab Dresden-Mitte nach Leipzig. Die letzte Fahrt der Regionalbahn RB 30 bis nach Chemnitz startet um 0:24 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof, die letzte Verbindung nach Freital und Freiberg (RB 30) startet dort um 1:05 Uhr.



Der Trilex teilte am Donnerstag mit, An- und Abreiseverbindungen ab und nach Dresden Mitte zu verstärken. "Nach den Konzerten fährt die RB 60 als Doppeltraktion um 23:10 Uhr nach Bischofswerda", heißt es. "Um 23:30 Uhr fahren drei Triebwagen nach Bischofswerda mit Halt an allen Unterwegsbahnhöfen. In Bischofswerda wird die Verbindung geflügelt, so dass eine Doppeltraktion weiter als RB 60 nach Görlitz fährt und ein Triebwagen als RB 61 nach Zittau." Alle diese Verbindungen aus Dresden träfen in Bischofswerda auf Gleis 2 ein. Reisende, die in Bischofswerda aussteigen, sollen beachten, dass sie für das Verlassen des Bahnhofes die Brücke zu Gleis 1 nutzen müssen.