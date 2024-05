Johannes aus Dresden hatte nach dem ersten Konzert MDR SACHSEN geschrieben: "Der schmale Ausgang hat bei mir unweigerlich Assoziationen an die Loveparade 2010 geweckt. Auf der einen Seite Bauzäune, auf der anderen Seite die eingezäunten Trainingsgelände des Ostrageheges - bei einer Massenpanik wäre es ganz übel ausgegangen. Ich war froh, als ich endlich raus war."

Die Situation sei unverantwortlich gewesen, so Kieslich. "Ich hoffe, dass das Auslasskonzept für den zweiten Tag überdacht wurde." Bei Annemaykantareit auf demselben Gelände seien nach dem Konzert alle Seiten geöffnet worden und er habe das Gelände in wenigen Minuten stressfrei verlassen können.

Doch auch nach dem zweiten Rammstein-Konzert meldeten sich einige Besucherinnen und Besucher bei MDR SACHSEN, die die Ausgangssituation als kritisch bewerteten. André Schöne aus Thüringen schrieb nach dem Konzert: "Ein Trichterausgang geht gar nicht. So viele Menschen, das muss aufgefächert werden! Kurz gesagt die Lage dafür völlig ungeeignet! Könnt froh sein das alle mitgespielt haben."

Stadt und Veranstalter, die wir mit der Kritik nach dem ersten Konzert konfrontierten, hatten auf Anfrage von MDR SACHSEN mitgeteilt, dass das Sicherheitskonzept auf dem Gelände verbessert werden soll. "Das Konzept wird derzeit optimiert und in einer Sicherheitsberatung mit den involvierten Ämtern und Behörden besprochen," sagte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstag noch vor der Sicherheitskonferenz.

Der Veranstalter in Dresden, die Bernd Aust Kulturmanagement GmbH, teilte auf die Frage, welche Vorkehrungen es gebe, falls beim Konzert eine Panik ausbrechen sollte, mit: "Es gibt eine ständige Überwachung der Besuchersituation und Abstimmungen in Sicherheitskonferenzen: Die Behörden vor Ort sind strategisch darauf eingestellt." Es seien außerdem Vorkehrungen in Abstimmung mit der Polizei getroffen worden.