Anwohner und Gäste der Stadt Dresden müssen sich ab Mittwoch auf viele Straßensperrungen, Umleitungen und volle Busse und Bahnen einstellen. Aber auch der Elberadweg und Anwohnerparkplätze werden stellenweise gesperrt sein, kündigte die Stadtverwaltung an. Anlass für den Aufwand sind vier Konzerte der Band Rammstein am Mittwochabend, Donnerstag und am Wochenende auf dem Open Air Gelände an der Messe Dresden in der Flutrinne.

Erst in der Nacht zu Pfingstmontag soll sich die Verkehrslage in der Landeshauptstadt wieder normalisieren. Die Stadt erwartet pro Abend rund 50.000 Fans an der Elbe. Zusätzlich lockt noch bis Pfingstsonntag das 52. Dixieland-Festival Besucher in die Stadt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Malte Krudewig

Die Polizei Dresden geht davon aus, dass vor allem am Mittwoch und Donnerstag Menschen auf dem Heimweg von der Arbeit und Konzertbesucher "deutlich mehr Zeit einrechnen müssen", um anzukommen. Polizeisprecher Marko Laske sagte MDR SACHSEN, dass das Stadtzentrum durch den Verkehr belastet sein werde.

Beeinträchtigungen der Anrainer

Neben Anwohnern, die zeitweise Parkplätze nicht nutzen können, beeinträchtigen die Absperrungen auch die Fußballer von Dynamo Dresden, deren Trainingszentrum unmittelbar an die Messe angrenzt. Die Profis trainieren dennoch - denn sie haben eine Durchfahrtsgenehmigung. "Ich richte meine Trainingspläne nicht nach Rammstein aus", sagte Dynamo-Trainer Heiko Scholz bei einer Pressekonferenz am vorigen Freitag.

Bildrechte: IMAGO / Andreas Weihs

Gegendemo angekündigt

Den zehntausenden Fans will sich eine Gruppe von Rammstein-Gegnern entgegenstellen. Ein Veranstalter hat rund 100 Teilnehmende ab Mittwochnachmittag angemeldet. Sie wollen unter dem Motto: "Kein Rammstein in Dresden!" demonstrieren und beziehen sich auf in Medien gemachte Vorwürfe und Verdächtigungen vor allem gegen Band-Frontmann Till Lindemann. Der ging dagegen juristisch vor. Einen Überblick zum Diskussionsstand finden Sie hier.