Bildrechte: MDR SACHSEN

Gesperrte Elbbrücke Tourismussaison 2025: Hoteliers in Bad Schandau sitzt die Zeit im Nacken

Hauptinhalt

25. November 2024, 12:24 Uhr

Die Wandersaison in der Sächsischen Schweiz beginnt zu Ostern. Bis dahin leben die Hotelbetreiber vom Weihnachtsgeschäft und bringen ihre Häuser auf Vordermann. In Bad Schandau schauen die Hotelbetreiberinnen und -betreiber mit großer Sorge auf das neue Jahr. Seitdem die Elbbrücke als wichtigste Verkehrsader gesperrt wurde, sind die Touristenströme blockiert. Was das für die Branche bedeutet, berichtet die Hotelchefn vom "Lindenhof" MDR SACHSEN.