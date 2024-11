Die Straßenbrücke über die Elbe in Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz ist kurzfristig gesperrt worden. Das teilten der Landrat des Kreises Sächsische Schweiz Osterzgebirge, Michael Geisler (CDU), und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Mittwochabend mit.

Grund für die Sperrung sind Geisler zufolge Zweifel an der Standfestigkeit der Brücke. Nach seinen Angaben ist Rostwasser aus dem Baukörper ausgetreten. Das dürfe nicht passieren. Die Brücke müsse deshalb statisch überprüft werden. Die Elbquerung in Bad Schandau ist die wichtigste Verkehrsverbindung in der Sächsischen Schweiz. Sie ist in weitem Umkreis die einzige Straßenbrücke, die die linke und rechte Elbseite miteinander verbindet. Über sie führt die Bundesstraße 172 von Dresden bis zur tschechischen Grenze im Schmilka und weiter nach