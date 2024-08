Nach jahrelanger Planung und Vorbereitung läuft die Sanierung der denkmalgeschützten Burg Hohnstein in der Sächsischen Schweiz. Der Spatenstich dafür wurde am Mittwoch im Burggarten gesetzt, wie die Stadt mitteilte. Mehr als vier Millionen Euro aus Eigen- und Fördermitteln sollen in den ersten Bauabschnitt investiert werden. Insgesamt soll die Sanierung etwa 45 Millionen Euro kosten, hieß es. Neben Stadt und Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge geben auch der Freistaat und der Bund Fördergelder.