In Hohnstein in der Sächsischen Schweiz werden in Zukunft wieder Puppen geschnitzt. Nach mehr als zwei Jahren Vorbereitungszeit ist dort am vergangenen Sonntag die "Schauwerkstatt Hohnsteiner Kasper" feierlich eröffnet worden. Elisabeth Trobisch soll künftig dafür sorgen, dass die Tradition vom Puppenschnitzen fortgeführt werden kann. Die gelernte Theaterplastikerin ist dafür zurück in ihre Heimat gezogen.

Trobisch ist in Hohnstein groß geworden und das Kasperle hat sie schon durch ihre Kindheit begleitet.

Bildrechte: MDR SACHSEN/Konstantin Henß Ich habe schon in meiner Kindheit mit den Puppen gespielt. Die haben mir auch 'Gute Nacht!' gesagt. Elisabeth Trobisch Künftige Puppenschnitzerin

Nach der Schule ging sie zum Studieren nach Dresden. Anschließend arbeitete sie in unter anderem in Berlin und Leipzig als selbständige Plastikerin, unter anderem für Theater, Filme, Events und private Auftraggeber. Ihre Heimat hat sie dabei nie ganz vergessen. Deshalb ist sie vor vier Jahren wieder zurückgekehrt. Einige Jahre später ist sie dann nach eigenen Angaben gefragt worden, ob sie sich vorstellen könne das Handwerk des Puppenschnitzens in Hohnstein wieder aufleben zu lassen. Das sei eine große Ehre für sie gewesen.

Bildrechte: MDR SACHSEN/Konstantin Henß Es war eine große Ehre, dass ich gefragt wurde, dieses Handwerk fortzuführen. Elisabeth Trobisch Künftige Puppenschnitzerin

Vor mehr als 100 Jahren wurde der erste Kasper in Hohnstein von Theo Eggink geschnitzt. In den 1920er Jahren lernte er als Teil der Wandervogelbewegung den Puppenspieler Max Jacob kennen. Nach dessen Vorstellungen schnitzte Egging Kasperfiguren. Aus dem Jahrmarkt-Kasper, der ein eher unangenehmer Zeitgenosse war, wurde ein fröhlich lachender Kinderfreund. Nach Egginks Tod übernahm sein Schüler Gerhard Berger die Schnitzwerkstatt. Später half auch sein Sohn Wolfgang mit. Gerhard Berger verstarb im Jahr 2018 und sein Sohn ist mittlerweile in Rente. Die Tradition des Puppenschnitzens drohte auszusterben. Bildrechte: MDR SACHSEN/Konstantin Henß