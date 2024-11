Hintergrund zum Maler-Wald am Malerweg - Anlässlich des 250. Geburtstages von Caspar David Friedrich haben die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mit der Stiftung Wald für Sachsen im August ein Wiederaufforstungsprojekt in der Nationalparkregion Sächsische Schweiz gestartet.

- Der Wald soll rund drei Hektar groß werden und am Rande des Nationalparks entstehen. Von bislang rund 5.000 Euro Spendengeldern wurden die ersten Setzlinge beschafft.

- Diese Bäumchen kamen in eine Pflanzfläche am sogenannten Bärengarten der Stadt Hohnstein - direkt am Malerweg. An der Stelle stand früher ein Fichtenwald, der von Borkenkäfern zerstört worden war.