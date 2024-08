Bildrechte: Hamburger Kunsthalle

"Wo alles begann" Ausstellung in Dresden: Caspar David Friedrich im Doppelpack

23. August 2024, 15:04 Uhr

Ob "Wanderer über dem Nebelmeer", "Kreidefelsen auf Rügen" oder "Großes Gehege" – die Gemälde von Caspar David Friedrich sind alle in Dresden entstanden. "Wo alles begann" heißt deshalb die Ausstellung, die am Freitag in der Stadt an der Elbe feierlich eröffnet wird. Dort, wo Friedrich 40 Jahre lebte. Nach Berlin und Hamburg setzen die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden damit den Sonderschau-Reigen zum 250. Geburtstag fort – mit dem Ziel, einige Klischees über den berühmten Romantiker abzuräumen.