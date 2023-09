Die Dresdner Frauenkirche wird künftig auf Briefmarken auf Reisen gehen. Die Deutsche Post präsentiert das Kirchen-Motiv als Sondermarke in der Reihe "Zeitreise Deutschland", teilte die Deutsche Post DHL Group mit. Auf der Briefmarke für 100 Cent sind sowohl die Ruinen der Frauenkirche aus dem Jahr 1957 zu sehen als auch die wiederaufgebaute Kirche, wie sie seit 2005 berühmt ist. Es ist die zweite Briefmarke in der Zeitreise-Reihe. Die erste zeigt den Kölner Dom - ebenso in einer älteren und einer jüngeren Abbildung.

Das neue Postwertzeichen wird am Donnerstag auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche in Dresden symbolisch an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) übergeben, hieß es. An einem Infostand haben Interessierte von 9:30 bis 17 Uhr die Möglichkeit, die Briefmarke zu kaufen und sich mit einem Sonderstempel markieren zu lassen.