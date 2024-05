Hier übte er schon als junger Mann. Hierhin zog es ihn später als Professor mit seinen Studenten und selbst in seinen letzten Lebensjahren wurde er noch am Strand von Warnemünde beim Skizzieren und Aquarellieren beobachtet. Kunstwerke aus all diesen künstlerischen und Lebensepochen sind in der Ausstellung zu sehen. Darunter auch solche, die noch nie in Deutschland gezeigt wurden. Wie zum Beispiel die beeindruckende "Figurengruppe am Strand" aus dem Jahr 1968, die Tübke Anfang der 1970er-Jahre in Italien zeigen und dort an einen Privatsammler verkaufen konnte.