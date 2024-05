Die Mitteldeutsche Regiobahn hat in diesem Jahr bisher 13 Steinwürfe auf ihre Züge registriert. Das teilte das Unternehmen am Freitag auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Alleine im Mai seien bei vier Attacken Scheiben beschädigt worden. Die Folge waren demnach Ausfälle und Verspätungen im MRB-Liniennetz, weil die betroffenen Züge wegen der Reparaturen teils mehrere Tage nicht zur Verfügung standen. Im vergangenen Jahr wurden laut MRB rund 80 ihrer Züge durch Steinwürfe beschädigt. Dabei sei ein Gesamtschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Dem Unternehmen zufolge werden alle Attacken bei der Bundespolizei angezeigt. Die Aufklärungsquote sei allerdings sehr gering. Bislang konnte in keinem dieser Fälle Schadenersatzanspruch gegen Täter geltend gemacht werden. Man habe inzwischen einige Maßnahmen zum Schutz vor Steinwürfen ergriffen, erklärte die MRB, ohne Einzelheiten zu nennen. Das Unternehmen betreibt derzeit sechs Zuglinien in Sachsen, darunter die RE 3 Dresden - Chemnitz - Hof und RB 110 Leipzig - Grimma - Döbeln.