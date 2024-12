Ein fünfjähriger Junge ist allein in einem Regionalzug von Riesa nach Dresden gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Dienstagabend in einem unbeobachteten Moment in Riesa in den Zug gestiegen.

Bildrechte: picture-alliance/ dpa | David Ebener

Die Zugbegleiterin habe den Jungen gegen 18:30 Uhr bemerkt und die Bundespolizei informiert. Die nahm den kleinen Passagier gleich nach der Zugeinfahrt am Dresdner Hauptbahnhof in Obhut. Die Eltern hatten zu der Zeit das Kind bereits beim Polizeirevier in Riesa als vermisst gemeldet.

Nachdem die Bundespolizisten Kontakt mit den Eltern aufgenommen hatten, machte sich der Vater des Kindes sofort auf den Weg nach Dresden. In der Wache der Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof übergaben die Beamten den Jungen wohlbehalten an seinen Vater.