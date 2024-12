Für das kommende Jahr wurde ein Haushalt mit einem Volumen von rund 182,7 Millionen Euro beschlossen. Davon fließt der größte Anteil mit 148,2 Millionen Euro in den Eisenbahnverkehr, 5,3 Millionen Euro gehen an die Schmalspurbahnen und 4,9 Millionen in den Bus- und Nachtverkehr. "Damit sichern wir das bestehende umfangreiche Angebot in der Region", erläutert der Zweckverbandsvorsitzende, Landrat Michael Geisler (CDU).

Investiert soll im nächsten Jahr zu Teilen in den angelaufenen Umbau des Bahnhofs in Hoyerswerda, in die Modernisierung des Haltepunktes Bischheim-Gersdorf sowie bei der Schmalspurbahn in Radebeul in eine neue Werkstatt. Für letztere stelle man 3,3 Millionen Euro bereit, für den Austausch von Holzschwellen auf der Weißeritztalbahn und der Lößnitzgrundbahn würden noch 400.000 Euro dazukommen.