Robert Dietsche erzählt, dass die Anzahl an ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aktuell gerade so ausreiche, um entsprechende Betreuungsangebote anbieten zu können. Deshalb sei er ständig auf der Suche nach neuen Ehrenamtlichen, die sich vorstellen können, sein Team zu ergänzen. Interessierte können sich direkt an das Lacrima wenden. Spezielle Voraussetzungen brauche es nicht, wobei ein gutes Maß an Selbstreflexion, Empathie sowie Bereitschaft zur Teamarbeit von Vorteil seien, so Dietsche. Ende des Jahres soll es für Interessierte einen Vorbereitungskurs geben.