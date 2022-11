Innenminister Armin Schuster bedankte sich bei den angehenden Polizisten und Polizistinnen für ihre Berufswahl.

Die Bewerberzahlen bei der Polizei gehen seit Jahren zurück.

Für neue Interessierte machen die Polizeifachschulen jetzt Werbung.

615 Auszubildende und Studierende haben am Mittwoch in der Dresdner Ballsportarena einen Schwur auf Recht und Verfassung geleistet. Der Eid wird traditionell zu Beginn der zweieinhalbjährigen Ausbildung beziehungsweise des dreijährigen Studiums abgelegt. In diesem Jahr gab es rund 100 weniger Interessierte als im Jahr zuvor, damals waren 714.

459 der neuen Berufsanfänger haben sich nach Angaben des Innenministeriums für die Ausbildung zum Polizeimeister oder der Polizeimeisterin entschieden, 149 für ein Studium, sieben für eine Ausbildung zum sogenannten Cybercop. Cybercops unterstützen die sächsische Kriminalpolizei bei Aufgaben, die besondere IT-Kenntnisse erfordern. Laut Innenministerium dienen Ausbildung und Studium dazu, die Beamten in Eingriffstechniken, Waffennutzung, psychologischer Begleitung und Strafrecht zu schulen.

Innenminister dankt Polizeianwärtern

Innenminister Armin Schuster dankte den Anwärtern und Anwärterinnen für ihre Entscheidung, den "Dienst an unserem Land" leisten zu wollen. "Sie sind der Beweis dafür, dass der Beruf der Polizistin und des Polizisten mit dem Einstehen für die Werte unserer Demokratie nichts an Bedeutung und Attraktivität verloren hat", sagte der Innenminister in seiner Festrede. Besonders freue ihn, dass die Veranstaltung wieder im Kreis der Freunde und Angehörigen stattfinden könne, was zuvor wegen pandemischer Beschränkungen nicht möglich gewesen war.

615 Polizeianwärter und -anwärterinnen legten am Mittwoch einen Eid auf die Verfassung ab. Bildrechte: dpa

25 Prozent weniger Bewerber

Armin Schuster, Innenminister, beglückwünschte die zukünftigen Polizisten und Polizistinnen, sagte aber auch, es gäbe einen "Kampf um die besten Köpfe". Bildrechte: dpa Insgesamt hatten sich 4.461 Interessierte beworben - 2.850 für eine Ausbildung und rund 1.600 für ein Studium, so das Innenministerium. Die Bewerberzahlen nehmen seit Jahren kontinuierlich ab: Waren es 2017 noch über 6.000, so sind es 2022, fünf Jahre später, schon rund ein Viertel weniger. Schuster sagte dazu: "Wir haben keine Nachwuchssorgen, aber wir befinden uns in einem harten Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern." Daher müsse man sich beim "Kampf um die besten Köpfe anstrengen."

Tag der Offenen Schule: Polizei wirbt für Bewerbungen

Die Werbung für die neuen Auszubildenden und Studierenden hat schon wieder begonnen: Im November lädt die sächsische Polizei zu mehreren "Tagen der offenen Schule" ein, am 5. November in die Polizeifachschule Schneeberg, am 19. November in die Polizeifachschulen Chemnitz und Leipzig und am 23. November in die Hochschule der Sächsischen Polizei in Bautzen. An diesen Tagen können Interessierte die Schulen besser kennenlernen.