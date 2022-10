Die Dresdner Polizei unterstützt die Ermittlungen der Bayreuther Beamten zu den Fußballausschreitungen am Wochenende. Dresdens Polizeipräsident Lutz Rodig sagte, die Ermittler wollten in erster Linie bei der Auswertung von Fotos und Videos helfen. Dazu habe die "Sonderkommission Hauptallee" bereits Kontakt mit der Bayreuther Polizei aufgenommen. Die Soko war gegründet worden, um die Fußballrandale im Mai 2021 am Harbig-Stadion in Dresden aufzuklären.