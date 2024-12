Das Stahlwerk von Feralpi in Riesa arbeitet seit Freitagmorgen wieder planmäßig. Das Werk hatte nach Angaben einer Sprecherin am Mittwoch und Donnerstag die Produktion gestoppt. Grund waren die hohen Strompreise. Die werden an der Börse gehandelt und von Großverbrauchern tagesaktuell eingekauft. In dieser Woche kostete eine Megawattstunde zwischen 600 und 1.000 Euro. Bereits Anfang Juli 2024 musste das Stahlwerk wegen der hohen Strompreise vorübergehend die Produktion einstellen, sagte der Werksdirektor Uwe Reinecke der Wirtschaftszeitung " Handelsblatt ".

Am Mittwoch hätten die Strompreise an der europäischen Börse stundenweise extreme Höhen erreicht, an der Börse wurde sie nach Angaben des Handelsblattes mit 936 Euro gehandelt. Auf dem Höhepunkt der Energiekrise hätten die Preise nicht höher als 900 Euro gelegen.



Strompreisspitzen wie in dieser Woche hätten für Großabnehmer drastische Folgen: Die zwei Tage Stillstand in Riesa hätten einen Ausfall im höheren sechsstelligen Bereich zur Folge, zitiert das Handelsblatt den Werksdirektor.