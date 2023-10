"Die zurückgegebenen Schmuckstücke sind deshalb noch nicht freigegeben worden, da zunächst zu prüfen ist, auf welchen Betrag sich die Schäden an den zurückgegebenen Schmuckstücken belaufen", sagte die Sprecherin des Landgerichtes in Dresden. Dazu sei eine Begutachtung der Schmuckstücke in dem Zustand erforderlich, wie sie an die Ermittlungsbehörden zurückgelangten. Der Zeitpunkt der Begutachtung der Schmuckstücke durch einen Sachverständigen ist demnach "derzeit nicht abschätzbar".