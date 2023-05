War es das nun zum Fall Grünes Gewölbe? Können wir dieses Kapitel schließen? Gefühlt noch lange nicht. Nach wie vor sind enorm viele Fragen offen. Zieht doch noch jemand von den Verantwortlichen Konsequenzen für das Versagen beim Schutz des Staatsschatzes? Was ist mit den noch immer fehlenden, besonders wertvollen gestohlenen Stücken? Die Epaulette aus der Brillantgarnitur mit dem Sächsischen Weißen, die große Brustschleife und das Brillantkollier aus dem Schmuck der Königinnen wurden trotz "Deal" von den Tätern nicht zurückgegeben.

Wer war der sechste Dieb - der ominöse Mister X? In den Geständnissen der anderen war dieser Unbekannte als einer der Hauptplaner und -täter des Jahrhundertdiebstahls benannt worden. Und gelingt es, noch weitere Tatbeteiligte - etwaige Hintermänner, Strippenzieher oder Hehler - dingfest zu machen?

Obwohl der erste Prozess zum Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe nun vorbei ist, arbeiten weiterhin zwölf Polizisten in der SOKO Epaulette. Bildrechte: imago images/Sven Ellger

Die SOKO Epaulette jedenfalls arbeitet weiter, aktuell mit immerhin zwölf Beamten. Zumindest in einem Verfahren könnte demnächst Anklage erhoben werden. Auf meine Anfrage teilte die Staatsanwaltschaft Dresden mit, dass die Ermittler das Verfahren gegen J. Remmo "alsbald abschließen" wollen. J. Remmo war im Mai 2022 am Rande des Grüne-Gewölbe-Prozesses verhaftet und nach kurzer Zeit freigelassen worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Bruder und Cousin der Haupttäter diesen beim Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe geholfen hatte.

Richter Andreas Ziegel zumindest scheint diese Hoffnung nicht aufgegeben zu haben. Am Ende des Prozesses am Dienstag wandte er sich mit einem Appell an die fünf Verurteilten. Sie seien nun alt genug, um losgelöst von ihrer Familie für sich selbst entscheiden zu können. Sie sollten überlegen, ob ein "rechtschaffenes Leben" nicht vielleicht doch die bessere Alternative zu immer neuen Straftaten und immer neuen Haftzeiten für sie wäre.