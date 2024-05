In Dohna im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ermittelt die Polizei gegen einen Landwirt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Wie die Beamten mitteilten, soll der 22-Jährige am Mittwochnachmittag auf einem Feld im Ortsteil Krebs Pflanzenschutzmittel versprüht haben. Durch aufkommenden Wind wurde dieses in Richtung eines nahe gelegenen Kindergartens geweht.