Die Ansiedlung von rund 1.000 Arbeitskräften mit ihren Familien muss und wird laut Hilbert funktionieren. Gleichzeitig mahnte das Stadtoberhaupt von Dresden eine deutliche Verstärkung des Strom-, Wasser- und Abwassernetzes für die Neuansiedlungen in der Halbleiterbranche an.

Bei dem sächsischen Energie-Lieferanten Sachsenenergie ist man darauf vorbereitet. "Es ist damit zu rechnen, dass die jetzt von Infineon veröffentlichten Erweiterungspläne zusätzliches Spezialprozesswasser benötigen werden", sagte Unternehmenssprecherin Viola Martin-Mönnich. Die Inbetriebnahme einer solchen neu gebauten Anlage an der Dresdner Saloppe sei für Anfang 2023 geplant. Sachsenenergie beliefert bereits das bestehende Chipwerk von Infineon in Dresden mit Wasser.

Laut Gewerkschaft könne es mit guten Arbeitsbedingungen und Löhnen gelingen, Sachsens großes Potential an gut ausgebildeten Fachkräften für die neue Fabrik zu gewinnen.

Am Montagabend hatte Infineon seine Pläne für ein neues Halbleiterwerk in Dresden mit bis zu 1.000 Arbeitsplätzen bekanntgegeben. Wie Infineon weiter erklärte, werde diese größte Einzelinvestition in der Firmengeschichte von der Unterstützung durch öffentliche Fördergelder abhängen.