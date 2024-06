Organisiert wird der Wettbewerb von der Bildungsinitiative der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, wie Einrichtungsleiterin Siegrid Hering MDR SACHSEN mitteilte. Die Kinder konnten in der Kategorie Verkleidung mit phantsievollen Kostümen die Jury überzeugen. Der Preis ist ein Projekttag mit Drohnen-Experten am Donnerstag in den Vereinsräumen.

"Das Schöne an der Zusammenarbeit mit Kindern ist, dass sie so phantasiebegabt sind", sagt die ehrenamtliche Leiterin des Kiesel eV., Siegrid Hering. "Die Ideen haben die Kinder alleine entwickelt, wir haben nur geholfen", erzählt sie.

Man habe nach Räumlichkeiten gesucht und die Volkssolidarität in Gorbitz habe helfen können, erklärt Einrichtungsleiterin Siegrid Hering. Ein verglastes Eckhaus in einem Nachwendeneubau am Wölfnitzer Ring ist das Domizil des Vereins. Auf rund 180 Quadratmetern können sich die Kinder täglich kreativ ausprobieren und in thematischen Forscherstraßen zu verschiedenen Themen wie beispielsweise Ernährung, Roboter und digitale Sicherheit ihr Wissen erweitern.