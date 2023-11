Sie steht eigentlich gar nicht so gerne im Mittelpunkt, sagt Cathleen Martin und lacht. Die Colditzerin ist am Montag in Berlin mit dem "Leuchturmpreis Ehrenamt" der Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnet worden. Der Preis sei nicht nur eine Ehrung, sondern Ansporn, mit ihrem Ehrenamt weiter zu machen. "Es ist eine Herausforderung, das weiter zu tragen", sagt die 43-Jährige .