Großes Entsetzen in der Nachbarschaft

Das Blaulicht von Polizei und Notarzt hatte Anwohnerin Susanne L. am Sonntagabend mitbekommen. Als sie am Montag früh um fünf Uhr zur Arbeit geht, sieht sie die Bestatter vor dem Mehrfamilienhaus. "Ich arbeite in der Pflege und weiß: Drei Bestattungsfahrzeuge bedeuten wirklich Schlimmes", sagt sie. Seit sie von den toten Kindern weiß, habe sie viele Fragen: "Egal, welche Probleme Erwachsene haben, Kinder können doch nichts dafür." So eine Tat findet sie "erschreckend, gerade im Advent und vor Weihnachten", denn die leibliche Mutter der toten Kinder habe noch mehrere größere Kinder.

Dann geht sie weiter. In einer Nebenstraße parkt ein blaues Auto, zwei Kindersitze auf dem Rücksitz. Sie zeigt auf das Auto, das dem Toten gehöre und in der Nachbarschaft alle kannten, weil der Auspuff wohl manipuliert gewesen sei: Der Mann soll gegenüber Bekannten in letzter Zeit suizidale Gedanken geäußert haben. "Warum er sich dann keine Hilfe holt, verstehe ich nicht."

Eltern sollen getrennt gelebt haben

Andere Nachbarn berichten, dass die Mutter der toten Kinder im Haus gegenüber wohne und der nun tote 37-Jährige im Mehrfamilienhaus im Dachgeschoss auf der anderen Straßenseite. Die drei Kleinsten seien regelmäßig beim Vater gewesen. Laut Polizei Dresden werde die Mutter seit Sonntagabend "polizeilich betreut". Wegen der Schwere der Betroffenheit meide sie die Öffentlichkeit. Beide Hauseingänge sichern am Montagmittag Polizeibeamte ab - auch, weil Medienvertreter und Kamerateams in der Straße vorgefahren sind.

Motiv bislang unklar

Helfried Lehmann wundert sich über die Journalisten in der Straße. Als er von den Toten erfährt, reagiert er entsetzt. "Erschreckend", sagt der Meißner, der sich um die Immobilie zwei Häuser neben dem Tatorthaus kümmert. Es sei eigentlich recht friedlich im Stadtteil Cölln und auch in der Straße. "Was geht in einem Menschen vor, kleine Kinder zu töten? Psychische Probleme, Eifersucht? Was weiß ich. Es stellen sich viele Fragen."