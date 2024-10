Im Fall eines getöteten Joggers in Klipphausen ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Dem 75-Jährigen werde Beihilfe zu dem Tötungsdelikt vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Mann wurde auf der Ostseeinsel Usedom festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Er sei nicht vorbestraft und habe keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht.

Der festgenommene Mann, der in Dresden lebt, war ein Bekannter des Paares. Unter Verweis auf ermittlungstaktische Gründe geben die Behörden derzeit keine weiteren Auskünfte in dem Fall - auch nicht zu Tathergang oder Motiv. Die Ermittlungen dauern an.