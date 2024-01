Kripo live Polizei sucht Identität von unbekanntem Toten in Dresden

05. Januar 2024, 16:43 Uhr

Die Polizei bittet in "Kripo live" um Mithilfe bei der Aufklärung der Identität eines toten Mannes, der vor drei Wochen in Dresden gefunden wurde. Auffällig ist ein Tweety-Tattoo am rechten Unterarm. Wer kann Hinweise zur Person geben? Die Polizeidirektion Dresden ermittelt in dem Fall.