Auf der Autobahn bei Dresden haben sich am Sonntagabend mehrere Fahrer ein verbotenes Rennen geliefert. Wie die Polizei mitteilte, waren die etwa acht Autos mit hohem Tempo und eingeschaltetem Warnblinker unterwegs. Dabei hätten sie andere Fahrzeuge rechts überholt.

Der Autokorso sei zunächst auf der A17 unterwegs gewesen, am Dreieck Dresden-West auf die A4 Richtung Chemnitz gefahren und habe die Autobahn bei Wilsdruff verlassen, so die Polizei. Ermittelt werde nun wegen eines verbotenen Rennens. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen sowie weitere Autofahrer, die genötigt oder gefährdet wurden.