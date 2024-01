Eine Zugfahrt wurde am 12. März 2022 für einen damals 16-Jährigen und seine Freundin zu einem traumatischen Erlebnis. Die beiden wollten nach einem Shopping-Tag in Dresden zurück nach Zwickau fahren. Am Hauptbahnhof seien sie deswegen in die Regionalbahn gestiegen. "Dann habe ich bloß draußen gehört, dass Krach war und schaute Richtung Tür. Dann ist die Person schon eingestiegen. Ich habe ihn nur ganz kurz angeguckt und gleich wieder weggeguckt. Daraufhin meinte er schon: 'Willst du ein Passbild, du Fotze?'. Dann hat mein Freund gefragt, was das soll oder was sein Problem ist", erinnerte sich die Freundin am 22. Januar 2023 in einem Beitrag von "Kripo live" an die eskalierende Stimmung.