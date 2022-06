Nach monatelangen Verhandlungen und Warnstreiks haben die Gewerkschaft IG Metall und das Logistikunternehmen Schnellecke eine Einigung im Tarifstreit erzielt. Wie die IG Metall mitteilte, sollen die Löhne für die sächsischen Beschäftigten in diesem und im kommenden Jahr deutlich steigen. Schnellecke ist einer der wichtigsten Logistikunternehmen von BMW, Porsche und VW in Sachsen, unter anderem in Leipzig, Dresden und Glauchau.

Konkret soll das monatliche Einstiegsentgelt für Facharbeiterinnen und Facharbeiter in diesem Jahr auf 2.450 Euro brutto steigen. Das sei eine Erhöhung um elf Prozent. Eine weitere Lohnerhöhung um 3,2 Prozent sollen alle Beschäftigten 2023 erhalten, hieß es. Für alle anderen Beschäftigten würden die Löhne entsprechend erhöht und für Gewerkschaftsmitglieder sei eine Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro vorgesehen. Auch das Ausbildungsgehalt werde steigen, so die Gewerkschaft. IG Metall Bezirksleiterin Birgit Dietze sagte, der Tarifabschluss sei ein großartiger Erfolg. "Das monatelange Ringen und die intensiven Warnstreiks haben sich ausgezahlt", so Dietze.