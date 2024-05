Ein Jugendlicher hat sich nach dem Angriff auf Wahlkampfteams in Dresden in der Nacht zum Sonntag der Polizei gestellt. Laut einem Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) hat er zugegeben, den Europaabgeordneten der SPD, Matthias Ecke, am Freitagabend niedergeschlagen zu haben. Dieser war gerade dabei, im Dresdner Stadtteil Striesen Wahlplakate anzubringen.