Die Demonstration wurde aufgrund der Ereignisse im Eilverfahren angemeldet, wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte. Die Veranstalter rechneten im Vorfeld mit etwa 1.000 Teilnehmenden. Es kamen weit mehr als doppelt so viele. "Wir wollen zeigen, dass wir für Demokratie stehen und über alle Parteigrenzen hinweg gemeinsam ein Zeichen setzen", sagte Matthias Lüth vom Organisationsteam der Demonstration am Sonntag MDR SACHSEN. Es ist uns wichtig, dass wir den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die am Freitag auch mitgeholfen haben zu plakatieren, eine Plattform geben.

Hochrangige Politikerinnen und Politiker mit Redebeiträgen

Bei der Demonstration in Dresden meldeten sich hochrangige Politiker und Politkerinnen zu Wort, wie das Bündnis MDR SACHSEN mitteilte. Angekündigt haben sich unter anderem Katrin Göring-Eckardt (B90/Grüne), Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, die Bundesvorsitzende der SPD Saskia Esken, Martin Dulig (SPD), stellvertretender Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) und die sächsische Justizministerin Katja Meier (B90/Grüne) sowie weitere Abgeordnete aus dem Sächsischen Landtag.

Warnung vor Verharmlosung der Gewalt

Politiker aller Parteien zeigten sich entsetzt über die Angriffe auf politisch Aktive. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appellierte an alle, die politische Auseinandersetzung friedlich und mit Respekt zu führen. Bund und Länder wollen am Dienstag über mögliche Konsequenzen aus der Gewalt beraten. Das kündigte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Brandenburgs Ressortchef Michael Stübgen (CDU), im Vorfeld der Demo an.