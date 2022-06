Die Beschäftigten des Logistikunternehmens Schnellecke sind ab Donnerstag in Sachsen zum Warnstreik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft IG Metall MDR SACHSEN mitteilte, sind zunächst die Unternehmensstandorte in Leipzig und bei Volkswagen in Zwickau betroffen. Am Freitag sollen demnach die Beschäftigten in Glauchau folgen. Außerdem sei für den Dresdner Standort ein Warnstreik geplant. Nach Angaben der IG Metall hat die Arbeitgeberseite bis Mittwoch kein verbessertes Tarifangebot vorgelegt. Mit den Warnstreiks solle nun der Druck erhöht werden.