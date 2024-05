In Dresden ist am Sonntagmorgen wieder eine Wasserleitung nahe des Bahnhofs Neustadt gebrochen. Die Friedrich-Wolf-Straße war für einige Stunden überschwemmt. Laut Feuerwehr sackte dadurch ein Bagger in eine Baugrube. Auch zwei Tiefgaragen liefen erneut voll. Der Netzbetreiber Sachsen Energie stellte kurzzeitig das Wasser ab, die Feuerwehr pumpte ab. Erst am 24. April hatte an der gleichen Stelle ein defektes Wasserrohr für Überschwemmungen gesorgt.