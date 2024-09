Am Montagnachmittag werden in Dresden zum 8. Mal die Tische fürs Gastmahl "Dresden is(s)t bunt" gestellt und mit Köstlichkeiten aus aller Welt gedeckt. Die Riesentafel aus Biertischen wird sich einen halben Kilometer lang über die Augustusbrücke und den Schlossplatz ziehen. Rund 200 Organisationen, 111 Kulturpartner und knapp 100 Sponsoren haben den Abend vorbereitet.

Von 16 bis 20 Uhr sind die Tische besetzt. Es gilt das Motto: "Ein Gastmahl für alle", informierte der Veranstalter, die Cellex Stiftung. Sahra Zinn von der Stiftung rief die Dresdner dazu auf, mitzuspeisen, gerne auch selbstgekochtes Lieblingsessen mitzubringen und sich auf Dialog, Essen und Musik einzulassen. "Alles, was Freude macht, ist willkommen", sagte sie.

Bringen Sie einen kulturellen Beitrag und/oder selbstgekochte Lieblingsspeisen mit. Nehmen Sie Platz an einem der Tische. Teilen Sie mit anderen – Speisen, Getränke, Kultur oder Gespräche.

Unter den Gastgeberinnen ist auch Sachsen Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU). Sie wird am Montag an ihrem Tisch die Gäste bewirten. "Bereits zum dritten Mal kann ich als Gastgeberin bei 'Dresden is(s)t bunt' dabei sein und damit erneut ein Zeichen für Vielfalt, Offenheit und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft setzen", sagte Klepsch. Auch sie lädt zum Gespräch und Austausch miteinander ein.