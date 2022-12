Die Preise für Fahrkarten im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) steigen zum 1. April 2023 um durchschnittlich elf Prozent. Das hat die Verbandsversammlung am Donnerstag beschlossen. Erst diesen April waren die Preise angehoben worden. Der Preis für eine Einzelfahrt in Dresden steigt den Angaben zufolge um 30 Cent auf nun drei Euro, in allen anderen Tarifzonen steigt der Preis auf 2,80 Euro. Für längere Fahrten durch mehrere Tarifzonen steigt der Preis der Einzelfahrt um 60 Cent bis 1,20 Euro.

Die 4er-Karte bleibe trotz einer Anhebung um 40 Cent auf 10,60 Euro eine Alternative für Gelegenheitsfahrer, hieß es. Tageskarten für eine Tarifzone in der Region bleiben im Preis stabil. In Dresden kostet die Tageskarte statt 6,90 Euro dann acht Euro. Für längere Strecken sowie für Familien und kleine Gruppen steigen die Preise zwischen 1,10 Euro und 4,60 Euro an. Auch treue Vielfahrer müssen tiefer in die Tasche greifen - Wochen- und Monatskarten werden durchschnittlich um 13 Prozent teurer. So kostet die Abo-Monatskarte für Dresden dann 62,40 Euro.