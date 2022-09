Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ist am Sonntag mit einer Delegation aus Wirtschaftsvertretern nach Kanada aufgebrochen. Ziel der Reise ist es unter anderem, die Zusammenarbeit im Bereich der Wasserstofftechnologie zu intensivieren. "Wir werden viele Unternehmen besuchen und uns ansehen, wie sie zum Beispiel mit dem Thema Wasserstoff arbeiten, damit wir in kluge Anwendungen kommen", sagte Dulig MDR SACHSEN. Ein weiterer Fokus des deutsch-kanadischen Austausches solle auf Rohstoffen wie Lithium liegen, die in Sachsen einen Schwerpunkt in der neuen Rohstoffstrategie bildeten, erklärte das Wirtschaftsministerium.