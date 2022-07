Bereits im Oktober 2021 hatte Sunfire mitgeteilt, ein Werk zur Herstellung von Wasserstoff-Eletrolyseuren zu bauen. Damals kündigte Sunfire an, dass es mit der Inbetriebnahme des neuen Werks 2023 seine jährliche Produktionskapazität von sogenannten Alkali-Elektrolyseuren von derzeit 40 auf zunächst 500 Megawatt steigern will. Am Freitag teilte eine Sprecherin auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, dass das Unternehmen mit der nun in Aussicht stehenden Fördersumme den Gigawattmaßstab bei den Elektrolyseuren anstrebe.