Dyskalkulie Warum es an Sachsens Schulen bei Rechenschwäche keinen Nachteilsausgleich gibt

Anders als bei der Legasthenie – auch Lese-Rechtschreibstörung (LRS) genannt – ist die Dyskalkulie in Sachsen jedoch nicht als Teilleistungsschwäche anerkannt. Das heißt, betroffene Schülerinnen und Schüler bekommen keinen Nachteilsausgleich , also beispielsweise mehr Zeit, um Aufgaben zu lösen.

Das sächsische Kultusministerium sieht die Lehrkräfte in der Pflicht. Referatsleiter Richard Neun geht davon aus, "wenn es nicht eine prinzipielle Intelligenzminderung gibt, dass unsere Lehrkräfte in der Lage sind, unseren Schülern an der Grundschule grundsätzliches mathematisches Verständnis beizubringen, um die Grundrechenarten zu erlernen." Ist das überhaupt nicht möglich, muss laut Neun überprüft werden, ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt.