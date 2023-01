Im Gegensatz zur Lese-Rechtschreib-Schwäche ist Rechenschwäche aber in einigen Bundesländern nicht als sogenannte Teilleistungsschwäche anerkannt. Die Betroffenen bekommen deshalb keine spezielle Förderung und in der Regel keinen sogenannten Nachteilsausgleich. Auch in Thüringen nicht. Dazu sagt Felix Knothe, Sprecher im Kultusministerium: