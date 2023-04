Leipzig hat sich lange Zeit gelassen mit der Zulassung der Elektroroller. Erst Ende 2021 wurden die ersten Verleihstationen in Betrieb genommen, etwa drei Jahr nach Paris und zwei Jahre später als in Dresden. Aber Leipzig habe aus den Fehlern der anderen gelernt, sagte der Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), Marc Backhaus, MDR SACHSEN. Denn anders als in Paris oder auch in Dresden gebe es in Leipzig einen "stationsflexiblen Betrieb". Das heißt, die Roller können nur an festen Stationen ausgeliehen und abgegeben werden. "In Leipzig gibt es bisher keine Beschwerden von Bürgern über herumliegende Roller." Ein Verbot wie in Paris sei deshalb auch kein Thema. Die LVB hat in Leipzig die Einführung des E-Scooter-Betriebs für die Stadt übernommen.