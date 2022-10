Innenministerium Sachsen erleichtert wegen Energiekrise kommunales Haushaltsrecht

Die steigenden Kosten für Energie und Rohstoffe bringen auch die Kommunen in Sachsen in finanzielle Nöte. Um den Gemeinden mehr Flexibilität in der Haushaltsplanung zu ermöglichen, lockert das Innenministerium einige haushalterische Vorschriften.