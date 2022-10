Offen geblieben nach dem Bund-Länder-Treffen ist auch, wie ein Nachfolger des Neun-Euro-Tickets aussehen könnte. Beide Seiten sind sich nicht einig, wie genau so ein Ticket finanziert werden soll.

Christoph Heuing ist nicht überrascht, dass noch kein neues günstiges Verkehrsticket präsentiert wurde. Bis dahin seien noch einige dicke Bretter zu bohren, sagt der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Mittelthüringen: "Man muss sich vorstellen, mit so einem bundesweiten Ticket wird einiges komplett umgekrempelt. Diese ganze Frage der Finanzierungsstrukturen im Nahverkehr in ganz Deutschland werden da neu geregelt. Das heißt weniger Geld von Fahrgästen und mehr Geld von der öffentlichen Hand. Das dauerhaft und in einem Rechtsrahmen, der dafür angepasst werden muss."