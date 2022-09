Zum Beispiel sei es möglich, Wärme aus Abwasser von Industrie und Haushalten für Fern- und Nahwärmesysteme zu nutzen. Laut "Klingas" wären das Ressourcen von rund 16 Terra-Joule Wärmeenergie pro Jahr (das entspricht 4,44 Gigawattstunden), die im Moment noch an die Umwelt abgegeben würden. In der Papierindustrie sehen die Nachwuchswissenschaftler ein Einsparpotenzial von rund 80 Prozent der bisher genutzten Energie. Davon seien allein 19 Prozent durch bessere Prozessüberwachung ohne Investitionen möglich. Weiteres Projekt ist die industrielle Kultivierung von Algen zur Produktion von Biomasse für die Erzeugung von Biodiesel oder Biogas. Beispielsweise könnten für die Kultivierung kohlendioxidhaltige Abgase eingesetzt werden, die in vielen Industrieprozessen anfallen und die bisher ungenutzt aus dem Schornstein gehen.

"Wir sehen uns als junge Wissenschaftlersehen in der besonderen Verantwortung, diesen Zukunftsprozess gerade jetzt aktiv mitzugestalten und wir wollen die Politik auffordern aktiv zu werden", bestätigt Michaela Scheithauer. Sie hat an der Bergakademie studiert und promoviert jetzt an der Universität. Sie arbeitet am Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen und sie sieht beispielsweise in der Biotonne Ersatz für Erdgas.