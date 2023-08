Automatisierung Ernteroboter werden in Sachsen getestet

Bildrechte: MDR/Isabel Theis

Diese Woche hat das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zu einem Feldtag in Dresden eingeladen. Dort wurden Roboter präsentiert, die für die Ernte eingesetzt werden können. Da es einen Arbeitskräftemangel in der Landwirtschaft gibt, könnten Roboter in Zukunft unsere Erdbeeren pflücken.