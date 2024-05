Nach einer Massenschlägerei und einem Macheten-Angriff wertet die Leipziger Polizei aktuell ein im Netz kursierendes Video aus. Wie ein Polizeisprecher sagte, kann das Video zur Identifizierung der Täter beitragen. In dem Video in dem Kurznachrichtendienst X (vorher Twitter) sehe man, wie am Sonntagnachmittag in der Eisenbahnstraße im Stadtteil Volkmarsdorf mehrere Männer aufeinander einprügeln und ein Mann mit einer Machete auf einen Kontrahenten einschlägt.