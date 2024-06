Neben der Tätigkeit im Regionalentwicklungsausschuss und dem Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie arbeitet Ecke in den Delegationen zu Belarus, Israel, Palästina und der parlamentarischen Versammlung Euronest mit, die die östlichen Nachbarn im Blick hat. Als Schwerpunkte nennt der Dresdner die nachhaltige Industriepolitik und die Zukunft der Strukturpolitik - also die Fördermittel-Verteilung, dass sich alle EU-Länder gemeinsam entwickeln und weniger entwickelte Länder nicht hinterherhängen.

Als SPD-Europaabgeordneter für Sachsen und Thüringen sagt Ecke von sich, er habe "einen klaren Blick für die besonderen ostdeutschen Interessen in der Europapolitik". Für die Beschäftigten in Sachsen und europaweit wolle er sich einsetzen, dass niemand ausgebeutet wird. Es müsse gelten: "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort." Austrittsgedanken für aus der EU erteilte er im Gespräch mit MDR SACHSEN eine Absage: "Wer Sachsen und Deutschland aus dem Herzen der EU reißen will, riskiert einen Rückfall in die Massenarbeitslosigkeit der 1990er Jahre."